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Клишас рассказал о выходном для голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Клишас рассказал о выходном для голосования по поправкам в Конституцию

12:27 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. День общероссийского голосования по поправке в Конституцию будет выходным, но не за счет других нерабочих и праздничных дней, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправки в конституцию Андрей Клишас.
"Дополнительный выходной день будет предоставлен в связи с проведением общероссийского голосования. Его предлагается установить специальной нормой закона о поправке в конституцию. Никаких иных изменений в этой связи вносить в законы не потребуется. Этот день не станет выходным днем за счет других выходных и нерабочих праздничных дней. Иная интерпретация данных предложений является неверной и осознанным введением в заблуждение", - сказал сенатор журналистам.
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
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В четверг сопредседатель Клишас на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил, чтобы Центризбирком провел общероссийское голосование по поправке в основной закон. Клишас назвал ЦИК "наверное, единственным органом, который справится с этой непростой задачей". Президент согласился с идеей рабочей группы, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, причем в рабочей день, который должен быть выходным.
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Андрей КлишасКонституция РФРоссияПолитика
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