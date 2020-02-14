Клишас рассказал о выходном для голосования по поправкам в Конституцию

"Дополнительный выходной день будет предоставлен в связи с проведением общероссийского голосования. Его предлагается установить специальной нормой закона о поправке в конституцию. Никаких иных изменений в этой связи вносить в законы не потребуется. Этот день не станет выходным днем за счет других выходных и нерабочих праздничных дней. Иная интерпретация данных предложений является неверной и осознанным введением в заблуждение", - сказал сенатор журналистам.