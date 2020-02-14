В Турции заверили, что принимают меры для охраны российских дипломатов

АНКАРА, 14 фев – РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкие власти принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами в адрес посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова, заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу.
Как заявил ранее Ерхов в интервью Sputnik Турция, обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес.
"Нашими соответствующими органами круглосуточно принимаются все необходимые меры в отношении безопасности посольства РФ в Анкаре и всех консульских зданий, находящихся в нашей стране, а также дипломатов и членов их семей. Любые уведомления и запросы, передаваемые посольством РФ в Анкаре нашему министерству относительно безопасности своих представительств или дипломатов, оцениваются серьезно и оперативно передаются нашим соответствующим органам", - заявил собеседник агентства.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии