В Турции заверили, что принимают меры для охраны российских дипломатов

"Нашими соответствующими органами круглосуточно принимаются все необходимые меры в отношении безопасности посольства РФ в Анкаре и всех консульских зданий, находящихся в нашей стране, а также дипломатов и членов их семей. Любые уведомления и запросы, передаваемые посольством РФ в Анкаре нашему министерству относительно безопасности своих представительств или дипломатов, оцениваются серьезно и оперативно передаются нашим соответствующим органам", - заявил собеседник агентства.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.