Моргулов обсудил с послом Китая ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили ситуацию с коронавирусом , РФ дала высокую оценку предпринимаемым Пекином мерам по борьбе с распространением инфекции, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы была дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем для борьбы с коронавирусной инфекцией и противодействия ее дальнейшему распространению. Китайская сторона вновь выразила признательность за оказанную Россией помощь и поддержку", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Моргулов поблагодарил китайскую сторону за содействие в эвакуации российских граждан из провинции Хубэй и за организацию визита в Китай группы российских медицинских специалистов.

"Отмечено, что тесные контакты по линии внешнеполитических и других профильных ведомств двух стран имеют большое значение для эффективного реагирования на общую угрозу", - добавили в МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия и Китай принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе на российской территории.