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Моргулов обсудил с послом Китая ситуацию с коронавирусом
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РИА Новости

Моргулов обсудил с послом Китая ситуацию с коронавирусом

12:24 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили ситуацию с коронавирусом, РФ дала высокую оценку предпринимаемым Пекином мерам по борьбе с распространением инфекции, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы была дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем для борьбы с коронавирусной инфекцией и противодействия ее дальнейшему распространению. Китайская сторона вновь выразила признательность за оказанную Россией помощь и поддержку", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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Отмечается, что Моргулов поблагодарил китайскую сторону за содействие в эвакуации российских граждан из провинции Хубэй и за организацию визита в Китай группы российских медицинских специалистов.
"Отмечено, что тесные контакты по линии внешнеполитических и других профильных ведомств двух стран имеют большое значение для эффективного реагирования на общую угрозу", - добавили в МИД РФ.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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Чжан ХаньхуэйМария ЗахароваИгорь МоргуловВОЗКитайРоссияВ мире
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