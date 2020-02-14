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Путин поручил выделить средства ЦИК на голосование по Конституции
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РИА Новости

Путин поручил выделить средства ЦИК на голосование по Конституции

12:23 14.02.2020 (обновлено: 14:47 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно выделить ЦИКу в необходимом объеме средства из бюджета для проведения голосования по поправке в конституцию, при этом объем средств на подготовку голосования по поправкам в Конституцию РФ не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента 2018 года.
Соответствующее распоряжение Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительству РФ обеспечить оперативное выделение Центральной избирательной комиссии РФ из федерального бюджета средств в объеме, необходимом для подготовки проведения общероссийского голосования. При этом объем средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Центральной избирательной комиссии РФ о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года)", - говорится в документе.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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ЦИККонституция РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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