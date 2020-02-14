Путин поручил выделить средства ЦИК на голосование по Конституции

"Правительству РФ обеспечить оперативное выделение Центральной избирательной комиссии РФ из федерального бюджета средств в объеме, необходимом для подготовки проведения общероссийского голосования. При этом объем средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Центральной избирательной комиссии РФ о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года)", - говорится в документе.