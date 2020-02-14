Депутат Госдумы оценил идею Зеленского о "городе-саде"

Ранее Зеленский заявил о планах создать в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, начать намерены в этом году.

"Неуемная фантазия президента Украины граничит с больным воображением предыдущего главы незалежной (Петра Порошенко). Идея Зеленского создать в Херсонской области "город-сад" – чистой воды прожектерство, не имеющее ничего общего с серьезной работой по выводу экономики Украины из глубокого кризиса. Это подорвет доверие украинцев к новому руководству страны", - заявил Железняк.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".