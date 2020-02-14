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Депутат Госдумы оценил идею Зеленского о "городе-саде"
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РИА Новости

Депутат Госдумы оценил идею Зеленского о "городе-саде"

12:19 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Идея украинского президента Владимира Зеленского о строительстве "города-сада" для крымчан является фантазией, которая не имеет ничего общего с работой над выводом экономики Украины из кризиса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Зеленский заявил о планах создать в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, начать намерены в этом году.
"Неуемная фантазия президента Украины граничит с больным воображением предыдущего главы незалежной (Петра Порошенко). Идея Зеленского создать в Херсонской области "город-сад" – чистой воды прожектерство, не имеющее ничего общего с серьезной работой по выводу экономики Украины из глубокого кризиса. Это подорвет доверие украинцев к новому руководству страны", - заявил Железняк.
По его словам, украинское общество почувствует разочарование от подобного рода инициатив главы государства.
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"Очевидно, что в стране огромное число проблем, требующих решения, инвестиций, развития инфраструктуры, новых дорог и много другого. Если данный проект будет начат, следует ожидать нового этапа разворовывания остатков дырявого бюджета Украины", - заключил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Петр ПорошенкоГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРеспублика КрымСевастопольООНОбщество
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