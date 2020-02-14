Российские специалисты занимаются подготовкой военных и полиции в ЦАР

По словам Кемарского, помимо российских миротворцев, которые находятся в ЦАР в составе миссии ООН, в стране работает "гораздо большая по численности группа российских военных специалистов-инструкторов, которые не имеют отношения к миссии ООН, а занимаются подготовкой военнослужащих ВС ЦАР и правоохранительных органов, они направлены по линии министерства обороны РФ в соответствии с просьбой, которая была высказана правительством ЦАР и с ведома санкционного комитета СБ ООН".