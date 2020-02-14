Российские специалисты занимаются подготовкой военных и полиции в ЦАР

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В настоящий момент в Центральноафриканской республике работают 235 российских военных специалистов, с ведома СБ ООН они были направлены в страну для подготовки вооружённых сил и правоохранителей республики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
По словам Кемарского, помимо российских миротворцев, которые находятся в ЦАР в составе миссии ООН, в стране работает "гораздо большая по численности группа российских военных специалистов-инструкторов, которые не имеют отношения к миссии ООН, а занимаются подготовкой военнослужащих ВС ЦАР и правоохранительных органов, они направлены по линии министерства обороны РФ в соответствии с просьбой, которая была высказана правительством ЦАР и с ведома санкционного комитета СБ ООН".
"Они работают по вахтовому методу, численность колеблется. В настоящее время их число составляет 235 человек", - сказал дипломат.
Он отметил, что за время пребывания в ЦАР российские специалисты подготовили порядка четырёх тысяч военнослужащих и около 500 сотрудников правоохранительных органов.
"Если говорить о перспективах направления в страну дополнительных российских инструкторов, то этот вопрос может обсуждаться в двустороннем порядке после получения соответствующего обращения властей ЦАР, которое будет рассмотрено российскими ведомствами. Насколько я знаю, обращений по увеличению числа наших специалистов не было", - добавил Кемарский.