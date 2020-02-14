Ульяновский минздрав ввел лимит на продажу масок в аптеках региона

САМАРА, 14 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ульяновской области ввело лимит на продажу медицинских масок в аптеках региона – по пять штук в одни руки, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В целях исключения спекуляции и ажиотажа маски продаются по пять штук в одни руки", – цитирует пресс-служба и. о. министра здравоохранения региона Инну Чигиреву.

По данным минздрава, в ходе проверок аптек завышения цен на медицинские маски выявлено не было. По информации ведомства, были случаи, когда завышали цены поставщики, но сейчас данный вопрос решен, на сегодняшний день цены находятся в пределах нормы.

"Медицинские маски имеются в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 несетевых аптеках. На вчерашний день в наличии было 89 тысяч масок в аптеках и 439 тысяч масок в лечебных учреждениях региона. Во всех аптеках и пунктах "Ульяновскфармации" маски имеются в наличии… Цена одной маски в среднем составляет 15 рублей", - добавила Чигирева.