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Ульяновский минздрав ввел лимит на продажу масок в аптеках региона
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РИА Новости

Ульяновский минздрав ввел лимит на продажу масок в аптеках региона

12:16 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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САМАРА, 14 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Ульяновской области ввело лимит на продажу медицинских масок в аптеках региона – по пять штук в одни руки, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"В целях исключения спекуляции и ажиотажа маски продаются по пять штук в одни руки", – цитирует пресс-служба и. о. министра здравоохранения региона Инну Чигиреву.
По данным минздрава, в ходе проверок аптек завышения цен на медицинские маски выявлено не было. По информации ведомства, были случаи, когда завышали цены поставщики, но сейчас данный вопрос решен, на сегодняшний день цены находятся в пределах нормы.
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"Медицинские маски имеются в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 несетевых аптеках. На вчерашний день в наличии было 89 тысяч масок в аптеках и 439 тысяч масок в лечебных учреждениях региона. Во всех аптеках и пунктах "Ульяновскфармации" маски имеются в наличии… Цена одной маски в среднем составляет 15 рублей", - добавила Чигирева.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в УФАС по Ульяновской области в связи с поступившими к нему жалобами от жителей региона по поводу необоснованного роста цен на медицинские маски.
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