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Дело по иску бывшей жены Задорнова к Первому каналу рассмотрят заново
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РИА Новости

Дело по иску бывшей жены Задорнова к Первому каналу рассмотрят заново

12:14 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Писатель и сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отправил на новое рассмотрение дело по иску Велты Задорновой, первой жены сатирика Михаила Задорнова, требующей взыскать с Первого канала 7,5 миллиона рублей за нарушение ее прав на архивные телепередачи с участием юмориста.
Как следует из опубликованного постановления, СИП, рассмотрев кассационную жалобу истицы, решил отменить принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и сентябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
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Задорнова в своем иске потребовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". Первую передачу, как указывала истица, телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую - 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года. Задорнова просила взыскать с Первого канала по 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения ее прав, всего – 7,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск наполовину, обязав ответчика выплатить 3,75 миллиона рублей.
Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчик, так и истец. Телеканал просил в удовлетворении иска полностью отказать, Задорнова настаивала на взыскании компенсации в заявленном ею размере. В итоге апелляционный суд снизил сумму взыскания в 5 раз – до 750 тысяч рублей.
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Он согласился с выводами первой инстанции о том, что Задорновой принадлежат права на спорные передачи и что ответчик нарушил эти права, осуществив бездоговорное использование передач за пределами трехлетнего срока лицензии. В то же время суд посчитал необходимым дополнительно снизить размер компенсации.
Он принял во внимание, что Первый канал транслировал повторы передач, впервые показанных еще в 2009 году, а "стоимость исключительных прав на повторный показ…, как правило, ниже стоимости использования… для премьерного показа". Суд посчитал соразмерной компенсацией 150 тысяч рублей за каждое нарушение.
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СИП, отправляя дело на новое рассмотрение, пришел к выводу, что апелляционная инстанция допустила ряд нарушений, в частности, не дала оценку доводам апелляционной жалобы Задорновой, сосредоточившись на апелляции ответчика.
Михаил Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Умер 10 ноября 2017 года в Москве.
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КультураНовости культурыПервый канал (телеканал)Михаил ЗадорновРоссияОбщество
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