Дело по иску бывшей жены Задорнова к Первому каналу рассмотрят заново

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отправил на новое рассмотрение дело по иску Велты Задорновой, первой жены сатирика Суд по интеллектуальным правам (СИП) отправил на новое рассмотрение дело по иску Велты Задорновой, первой жены сатирика Михаила Задорнова , требующей взыскать с Первого канала 7,5 миллиона рублей за нарушение ее прав на архивные телепередачи с участием юмориста.

Как следует из опубликованного постановления, СИП, рассмотрев кассационную жалобу истицы, решил отменить принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и сентябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Задорнова в своем иске потребовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". Первую передачу, как указывала истица, телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую - 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года. Задорнова просила взыскать с Первого канала по 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения ее прав, всего – 7,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск наполовину, обязав ответчика выплатить 3,75 миллиона рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчик, так и истец. Телеканал просил в удовлетворении иска полностью отказать, Задорнова настаивала на взыскании компенсации в заявленном ею размере. В итоге апелляционный суд снизил сумму взыскания в 5 раз – до 750 тысяч рублей.

Он согласился с выводами первой инстанции о том, что Задорновой принадлежат права на спорные передачи и что ответчик нарушил эти права, осуществив бездоговорное использование передач за пределами трехлетнего срока лицензии. В то же время суд посчитал необходимым дополнительно снизить размер компенсации.

Он принял во внимание, что Первый канал транслировал повторы передач, впервые показанных еще в 2009 году, а "стоимость исключительных прав на повторный показ…, как правило, ниже стоимости использования… для премьерного показа". Суд посчитал соразмерной компенсацией 150 тысяч рублей за каждое нарушение.

СИП, отправляя дело на новое рассмотрение, пришел к выводу, что апелляционная инстанция допустила ряд нарушений, в частности, не дала оценку доводам апелляционной жалобы Задорновой, сосредоточившись на апелляции ответчика.