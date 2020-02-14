Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству выделить Центральной избирательной комиссии средства из бюджета для проведения голосования по поправке в Конституцию.
Распоряжение президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Объем средств <...> не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Центральной избирательной комиссии о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года)", — говорится в документе.
Как сообщалось в конце 2017 года, власти заложили в бюджет на проведение президентских выборов 2018 года 17 697 998 700 рублей.
13 февраля, 17:31Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Поправки в Конституцию
В конце января Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса создали рабочую группу, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Дату голосования пока не утвердили, президент согласился с предложением провести его в рабочий день, сделав его выходным.
Организовать подготовку к голосованию Путин поручил ЦИК.