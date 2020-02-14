Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции

"Объем средств <...> не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Центральной избирательной комиссии о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года)", — говорится в документе.