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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-14T16:01+0300
https://ria.ru/20200214/1564766951.html
Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669812_0:180:3095:1921_1036x0_80_0_0_70a9dfc999fa0b97759318755e85c85f.jpg
РИА Новости

Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции

12:13 14.02.2020 (обновлено: 16:01 14.02.2020)
15405
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству выделить Центральной избирательной комиссии средства из бюджета для проведения голосования по поправке в Конституцию.
Распоряжение президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Объем средств <...> не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Центральной избирательной комиссии о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года)", — говорится в документе.
Как сообщалось в конце 2017 года, власти заложили в бюджет на проведение президентских выборов 2018 года 17 697 998 700 рублей.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
13 февраля, 17:31
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Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса создали рабочую группу, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Дату голосования пока не утвердили, президент согласился с предложением провести его в рабочий день, сделав его выходным.
Организовать подготовку к голосованию Путин поручил ЦИК.
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинКонституция РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
С начало было пять поправок, в т.ч. четыре типа потом отменим ФЗ и одна основная завуалированная болтовней про индексации и маткапитал про Госсовет. В этом и подвох, голосовать надо по каждой поправке в отдельности !
14 февраля, 12:56
Случайный Прохожий
8100008
Давно надо конституцию менять. Она не отражает наших национальных интересов, и была составлена, как для страны-колонии...
14 февраля, 13:09
DKDen KL
18001065
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