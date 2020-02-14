Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции

"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан РФ в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию РФ: органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в документе.