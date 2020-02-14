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2020-02-14T12:13+0300
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Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
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РИА Новости

Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции

12:13 14.02.2020
181418
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан РФ в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию РФ: органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в документе.
Конституция Российской Федерации
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Конституция РФВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
"По вопросу одобрения": хочешь/не хочешь одобряй?!! Да ещё после Госдумы и президента! Цинизм зашкаливает!!
14 февраля, 13:02
avdemshin
35000011
"за" или "против" чего именно? Там оптом намешано всякой неоднозначной мути. Голосовать можно только постатейно. А все поправки оптом - это как голосовать за бочку мёда с ложкой дёгтя внутри.
14 февраля, 13:10
iivanokovichev
4200004
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