Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан РФ в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию РФ: органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в документе.