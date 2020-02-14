Россия направила 12 миротворцев в миссию ООН в ЦАР

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия направила двенадцать миротворцев в миссию ООН в Россия направила двенадцать миротворцев в миссию ООН в ЦАР , заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский

"Если говорить о нашей помощи и о работе наших специалистов, способствующих достижению мира и стабильности в ЦАР, нужно иметь в виду, что есть группа российских специалистов в составе миротворческой миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР). Президентом нашей страны было принято решение о направлении в ее состав до 30 российских миротворцев, но после консультаций с секретариатом ООН по поводу имеющихся вакансий в рамках миссии к настоящему времени направлены 12 миротворцев. Среди них, кстати, есть две женщины", - сказал Кемарский.

Отвечая на вопрос, планируется ли отправка оставшихся 18 человек в этом году, Кемарский сказал: "В рамках миссии ООН периодически возникают определенные вакансии. По мере того, как высвобождаются соответствующие должности, они могут быть заполнены нашими специалистами. С секретариатом ООН по этому вопросу поддерживаются необходимые контакты".

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.