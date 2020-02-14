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Россия направила 12 миротворцев в миссию ООН в ЦАР
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РИА Новости

Россия направила 12 миротворцев в миссию ООН в ЦАР

12:12 14.02.2020 (обновлено: 13:12 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковДиректор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия направила двенадцать миротворцев в миссию ООН в ЦАР, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
"Если говорить о нашей помощи и о работе наших специалистов, способствующих достижению мира и стабильности в ЦАР, нужно иметь в виду, что есть группа российских специалистов в составе миротворческой миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР). Президентом нашей страны было принято решение о направлении в ее состав до 30 российских миротворцев, но после консультаций с секретариатом ООН по поводу имеющихся вакансий в рамках миссии к настоящему времени направлены 12 миротворцев. Среди них, кстати, есть две женщины", - сказал Кемарский.
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Отвечая на вопрос, планируется ли отправка оставшихся 18 человек в этом году, Кемарский сказал: "В рамках миссии ООН периодически возникают определенные вакансии. По мере того, как высвобождаются соответствующие должности, они могут быть заполнены нашими специалистами. С секретариатом ООН по этому вопросу поддерживаются необходимые контакты".
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
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Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
Читайте полный текст интервью Андрея Кемарского >>
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Андрей Кемарский (директор департамента Африки МИД России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЦАРООНРоссияВ мире
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