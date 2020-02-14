ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членом избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - говорится в распоряжении.
Добавляется, что в подготовке проведения общероссийского голосования также участвуют избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.