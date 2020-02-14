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ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

12:12 14.02.2020 (обновлено: 12:16 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членом избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - говорится в распоряжении.
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 12:13Послание президента России Федеральному собранию
Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции
Добавляется, что в подготовке проведения общероссийского голосования также участвуют избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.
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Конституция РФЦИК РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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