ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членом избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - говорится в распоряжении.