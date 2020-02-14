Учителя из отдаленных сел могут получить льготы на покупку авто

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения: о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель"; б) о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного совета.