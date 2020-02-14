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Учителя из отдаленных сел могут получить льготы на покупку авто
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РИА Новости

Учителя из отдаленных сел могут получить льготы на покупку авто

12:10 14.02.2020
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© Depositphotos / jbrysonУрок
Урок
© Depositphotos / jbryson
Урок. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возможности предоставления льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах, а также проанализировать, целесообразно ли в России создавать программу "Земский работник культуры".
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения: о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель"; б) о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного совета.
Согласно документу, доклад необходимо представить президенту до 1 июня 2020 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Учитель с указкой
4 февраля, 12:10
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Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияОбщество
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