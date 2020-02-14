Учителя из отдаленных сел могут получить льготы на покупку авто

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возможности предоставления льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах, а также проанализировать, целесообразно ли в России создавать программу "Земский работник культуры".
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения: о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель"; б) о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного совета.
Согласно документу, доклад необходимо представить президенту до 1 июня 2020 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.