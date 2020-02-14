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МСП Банк профинансировал проект казанского завода энергокомплексов
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РИА Новости

МСП Банк профинансировал проект казанского завода энергокомплексов

12:07 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфКазань
Казань
© РИА Новости / Александр Вильф
Казань
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку казанскому заводу по производству энергетических комплексов для проектов "малой энергетики", сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк предоставил казанской компании "Завод КриалЭнергоСтрой" кредит на сумму 120 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена поручительством Корпорации МСП.
Денежные средства предприятие направит на приобретение дополнительного объёма расходных материалов, оборудования, компонентов для реализации новых проектов в сфере "малой энергетики", отмечается в сообщении.
ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" выпускает промышленные блок-контейнеры и энергокомплексы, предназначенные для бесперебойного обеспечения предприятий электроэнергией и теплом. В 2019 году оборот компании превысил 1,6 миллиарда рублей, реализовано около 560 проектов. План по обороту на 2020 год – 2,6 миллиарда рублей.
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Завод является официальным дилером ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. В числе заказчиков предприятия ведущие российские нефтегазовые компании, телеком-операторы, транспортные холдинги, городские образовательные учреждения, объекты городской инфраструктуры и др. Также компания осуществляет сдачу энергокомплексов в аренду и проводит полный спектр пусконаладочных и технических работ, предоставляет гарантии и сертификаты качества на производимую технику.
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