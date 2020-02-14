Мишустин поручил контролировать ситуацию с лекарствами для онкобольных

"Во многом это связано с тем, что у нас нет пока ни одного федерального органа, который следил бы, мониторил ситуацию на рынке жизненно важных препаратов. Поэтому мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать ситуацию на фармрынке и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и, соответственно, Минздрав и врачей в соответствующих больницах", - заявил Мишустин.