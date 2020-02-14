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2020-02-14T12:33+0300
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Мишустин поручил контролировать ситуацию с лекарствами для онкобольных
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РИА Новости

Мишустин поручил контролировать ситуацию с лекарствами для онкобольных

12:06 14.02.2020 (обновлено: 12:33 14.02.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию на фармрынке с лекарствами для онкобольных детей и оперативно информировать руководство кабмина, Минздрав и врачей профильных больниц.
Премьер в пятницу провёл совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения детей с онкологическими заболеваниями. Он напомнил, что родители тяжелобольных детей часто жалуются на нехватку необходимых препаратов.
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"Во многом это связано с тем, что у нас нет пока ни одного федерального органа, который следил бы, мониторил ситуацию на рынке жизненно важных препаратов. Поэтому мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать ситуацию на фармрынке и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и, соответственно, Минздрав и врачей в соответствующих больницах", - заявил Мишустин.
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Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияОбщество
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