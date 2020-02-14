Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минздрав проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании.
Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.
Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов.
Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.
"Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать <...> и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и <...> Минздрав и врачей в соответствующих больницах", — сказал он.
Мишустин также поручил создать цифровую платформу, где граждане смогут узнавать о доступности лекарств для онкобольных.
Отдельно он затронул тему обеспечения медикаментами больных раком детей. По словам премьера, кабмин разработал ряд мер для улучшения их лечения.
В свою очередь, Голикова сообщила, что ведущие онкологи должны разработать схемы лечения, на их основании правительство утвердит перечень препаратов, которые можно будет закупать по торговым наименованиям.
Кроме того, предлагается дать пациентам возможность в амбулаторных условиях продолжать прием того лекарства, которое он получал в стационаре, чтобы не менять эффективную терапию, заключила вице-премьер.
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