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Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
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РИА Новости

Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных

12:05 14.02.2020 (обновлено: 14:48 14.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое онкологическое отделение
Деткое онкологическое отделение
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минздрав проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании.
Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.
Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов.
Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.
"Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать <...> и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и <...> Минздрав и врачей в соответствующих больницах", — сказал он.
Мишустин также поручил создать цифровую платформу, где граждане смогут узнавать о доступности лекарств для онкобольных.
Отдельно он затронул тему обеспечения медикаментами больных раком детей. По словам премьера, кабмин разработал ряд мер для улучшения их лечения.
В свою очередь, Голикова сообщила, что ведущие онкологи должны разработать схемы лечения, на их основании правительство утвердит перечень препаратов, которые можно будет закупать по торговым наименованиям.
Кроме того, предлагается дать пациентам возможность в амбулаторных условиях продолжать прием того лекарства, которое он получал в стационаре, чтобы не менять эффективную терапию, заключила вице-премьер.
Почему люди все еще боятся заразиться раком
16 декабря 2019, 17:00
Почему люди все еще боятся заразиться раком
2385762515
Обсудить 32
Татьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Миндздрав не хочет спонсировать собственных фармацевтов на разработку аналогичных препаратов в России?
14 февраля, 12:39
Сила В Правде
1910009
Минздраву бы еще снять ограничения на посещение поликлиник больными ! А то придешь в поликлинику , а тебе говорят: записывайтесь через единую регистратуру , звонишь в единую регистратуру , говорят записи нет - ВСЕ ШЛАГБАУМ ! Спасибо Медведеву , его детище ! А главное ВСЕ об этом молчат.
14 февраля, 13:19
larion.197235
2511000
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