Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минздрав проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании.

Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.

Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов.

Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.

"Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать <...> и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и <...> Минздрав и врачей в соответствующих больницах", — сказал он.

Мишустин также поручил создать цифровую платформу, где граждане смогут узнавать о доступности лекарств для онкобольных.

Отдельно он затронул тему обеспечения медикаментами больных раком детей. По словам премьера, кабмин разработал ряд мер для улучшения их лечения.

В свою очередь, Голикова сообщила, что ведущие онкологи должны разработать схемы лечения, на их основании правительство утвердит перечень препаратов, которые можно будет закупать по торговым наименованиям.