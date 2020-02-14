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Правительство разработало меры для улучшения лечения онкобольных детей
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РИА Новости

Правительство разработало меры для улучшения лечения онкобольных детей

11:58 14.02.2020 (обновлено: 13:04 14.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработал целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей, в четверг состоялось совещание по этому вопросу с вице-премьером Татьяной Голиковой и врачами-онкологами.
"Вчера мы встречались с Татьяной Алексеевной (Голиковой) и нашими сотрудниками правительства с детскими онкологами, очень подробно обсуждали, как организовано лечение, какие есть проблемы. Хочу сказать, что правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением онкологии, особенно у детей", - сообщил Мишустин в пятницу на совещании, посвящённом теме совершенствования онкологической медпомощи.
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