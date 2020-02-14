После возгорания школьного автобуса под Тюменью начали проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Следствие начало доследственую проверку по факту возгорания на трассе в Тюменской области школьного автобуса, перевозившего 18 детей, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Инцидент произошел в 08.40 (06.40 мск) на 67 километре трассы Ялуторовск – Тобольск. В автобусе находилось 20 человек, из них 18 детей. При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры покинули салон. В 09.07 (07.07 мск) пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет. Дети были эвакуированы другим школьным автобусом, прибывшим из села Маранка.
"По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение пожарно-технической экспертизы, уточняет СУСК.
13 февраля, 10:14СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области