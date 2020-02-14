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После возгорания школьного автобуса под Тюменью начали проверку
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РИА Новости

После возгорания школьного автобуса под Тюменью начали проверку

11:57 14.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской областиПоследствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Следствие начало доследственую проверку по факту возгорания на трассе в Тюменской области школьного автобуса, перевозившего 18 детей, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Инцидент произошел в 08.40 (06.40 мск) на 67 километре трассы Ялуторовск – Тобольск. В автобусе находилось 20 человек, из них 18 детей. При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры покинули салон. В 09.07 (07.07 мск) пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет. Дети были эвакуированы другим школьным автобусом, прибывшим из села Маранка.
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"По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение пожарно-технической экспертизы, уточняет СУСК.
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