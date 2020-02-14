СК начал проверку после ДТП под Тамбовом, где погибли шесть человек

ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства лобового столкновения "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области, в котором погибли шесть человек и один был госпитализирован, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
ДТП произошло около 5.00 мск пятницы на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Сампурском районе. По предварительным данным, в результате лобового столкновения грузопассажирской "Газели" с номерами московского региона и грузовика Foton "Газель" загорелась. Погибли находившиеся в ней водитель и пять пассажиров. Водитель грузовика был доставлен в больницу.
"По данному факту, с целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Выясняются собственник грузопассажирской "Газели", сведения о техническом состоянии автомобиля и условиях перевозки в нем людей.
Как информирует издание LifeTambov, в "Газели" ехали из Волгограда рабочие с вахты на стройке.
По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем "Газели", который выехал на полосу встречного движения. От удара "Газель" загорелась, люди, находившиеся в ней, погибли на месте. Возгорание было потушено оперативно прибывшими на место аварии сотрудниками МЧС и полиции, сообщает УМВД по региону.
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