В Челябинске площадь пожара в цехе достигла двух тысяч "квадратов"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске увеличилась более чем в три раза - до 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 600 квадратных метров в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте.
"Пожару присвоен четвертый номер сложности, площадь увеличилась до 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. К тушению пожара привлечены 69 человек и 18 единиц техники. К месту были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения, силы работают по повышенному номеру сложности, привлечена дополнительная техника.
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