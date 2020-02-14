В Челябинске площадь пожара в цехе достигла двух тысяч "квадратов"

Ранее сообщалось о возгорании на площади 600 квадратных метров в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. К тушению пожара привлечены 69 человек и 18 единиц техники. К месту были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения, силы работают по повышенному номеру сложности, привлечена дополнительная техника.