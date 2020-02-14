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После отказа лайнеру Westerdam Таиланд пустил другое судно из Гонконга
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РИА Новости

После отказа лайнеру Westerdam Таиланд пустил другое судно из Гонконга

11:48 14.02.2020 (обновлено: 13:35 14.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Westerdam
Круизный лайнер Westerdam
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер Westerdam. Архивное фото
БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. После отказа в приеме лайнера Westerdam из-за опасности коронавируса на борту после захода в Гонконг, власти Таиланда разрешили швартовку в одном из портов на юге страны багамского лайнера, также следующего из Гонконга, сообщает англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Правительство объясняет этот факт тем, что, в отличие от судна Westerdam, в изначальном маршруте лайнера Seabourn Ovation, зарегистрированного на Багамах, было запланировано посещение Таиланда, пишет издание.
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"Это совсем не одинаковые случаи. В отличие от судна Westerdam, которому было отказано в заходе в порты Японии, Тайваня и Филиппин, все пассажиры и члены экипажа Seabourn Ovation – европейцы, а на Westerdam было несколько пассажиров-граждан Китая", - заявил журналистам заместитель министра транспорта Таиланда Атхират Раттханасат, слова которого цитирует издание.
"На этом судне нет пассажиров, входящих в группу риска (по коронавирусу), и в его маршруте, в отличие от маршрута Westerdam, с самого начала было запланировано посещение таиландских портов", - сказал замглавы минтранса Таиланда.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаГонконгТаиландВ мире
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