После отказа лайнеру Westerdam Таиланд пустил другое судно из Гонконга

БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. После отказа в приеме лайнера Westerdam из-за опасности коронавируса на борту после захода в Гонконг, власти Таиланда разрешили швартовку в одном из портов на юге страны багамского лайнера, также следующего из Гонконга, сообщает англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Правительство объясняет этот факт тем, что, в отличие от судна Westerdam, в изначальном маршруте лайнера Seabourn Ovation, зарегистрированного на Багамах, было запланировано посещение Таиланда, пишет издание.
"Это совсем не одинаковые случаи. В отличие от судна Westerdam, которому было отказано в заходе в порты Японии, Тайваня и Филиппин, все пассажиры и члены экипажа Seabourn Ovation – европейцы, а на Westerdam было несколько пассажиров-граждан Китая", - заявил журналистам заместитель министра транспорта Таиланда Атхират Раттханасат, слова которого цитирует издание.
"На этом судне нет пассажиров, входящих в группу риска (по коронавирусу), и в его маршруте, в отличие от маршрута Westerdam, с самого начала было запланировано посещение таиландских портов", - сказал замглавы минтранса Таиланда.
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