После отказа лайнеру Westerdam Таиланд пустил другое судно из Гонконга

"Это совсем не одинаковые случаи. В отличие от судна Westerdam, которому было отказано в заходе в порты Японии, Тайваня и Филиппин, все пассажиры и члены экипажа Seabourn Ovation – европейцы, а на Westerdam было несколько пассажиров-граждан Китая", - заявил журналистам заместитель министра транспорта Таиланда Атхират Раттханасат, слова которого цитирует издание.