В РАО оценили идею закрепить роль науки в Конституции

"Это очень важная идея, которую вчера на встрече с рабочей группой поддержал президент Российской Федерации. Более того, это вопрос с большой историей, потому что мы помним, еще в советской конституции науке было уделено большое место и внимание. Поэтому сейчас закрепить роль науки, роль ученого, роль учителя, врача - это очень важный момент, который должен быть отражен в основном законе страны", - рассказал Зинченко РИА Новости.