В РАО оценили идею закрепить роль науки в Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сейчас очень важно закрепить в конституции роль науки, ученых, учителей и врачей, считает член рабочий группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Талия Хабриева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила расширить положения конституции, которые говорят о роли науки. Так, рекомендуется закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71-й и 72-й статьях Конституции РФ, а в 114-й статье наделить правительство полномочиями поддержки приоритетов науки. Путин отметил, что положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в конституции при правильно подобранных формулировках.
"Это очень важная идея, которую вчера на встрече с рабочей группой поддержал президент Российской Федерации. Более того, это вопрос с большой историей, потому что мы помним, еще в советской конституции науке было уделено большое место и внимание. Поэтому сейчас закрепить роль науки, роль ученого, роль учителя, врача - это очень важный момент, который должен быть отражен в основном законе страны", - рассказал Зинченко РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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