В Минздраве призвали распространить антитабачный закон на вейпы

"Защита здоровья человека - вот это самое главное. Не вопросы обеспечения других режимов каких-то товаров... мы в этом плане исходим не из потребности рынка, а из потребности охраны здоровья человека. Вот сегодня мы не видим тех ограничений в антитабачном законе, действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, где проект закона обсуждался перед вторым чтением.