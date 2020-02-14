Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T11:37+0300
https://ria.ru/20200214/1564757281.html
В Минздраве призвали распространить антитабачный закон на вейпы
https://cdn23.img.ria.ru/images/147740/53/1477405329_0:0:5520:3106_1036x0_80_0_0_78e691ebcbaf0d0c2889af1f505f84a3.jpg
РИА Новости

В Минздраве призвали распространить антитабачный закон на вейпы

11:37 14.02.2020
652
© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретой
Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав не видит в антитабачном законе таких ограничений, которые не должны распространяться на электронные сигареты, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. За курение таких сигарет в запрещенных местах штраф будет составлять от 500 до 1 тысячи рублей, как и предусмотрено антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, как и при ненадлежащей торговле табачными изделиями.
Продажа сигарет
16 декабря 2019, 16:03
Ученые рассказали о вреде одновременного курения сигарет с вейпами
"Защита здоровья человека - вот это самое главное. Не вопросы обеспечения других режимов каких-то товаров... мы в этом плане исходим не из потребности рынка, а из потребности охраны здоровья человека. Вот сегодня мы не видим тех ограничений в антитабачном законе, действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, где проект закона обсуждался перед вторым чтением.
Салагай уточнил, что речь идет и о запрете продажи несовершеннолетним, и о курении в общественных местах, и о запрете рекламы. По его словам, число курильщиков в РФ не превышает 30%, а реклама воздействует на неопределенный круг лиц, в том числе на несовершеннолетних.
Бросить курить, а зачем?
31 мая 2019, 11:00
Что произойдет с организмом, если бросить курить
2600014
Обсудить 2
Олег СалагайЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора.
14 февраля, 11:39
Сергей Новиков
1100000
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге задержали депутата по подозрению в мошенничестве
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Турецкие военные
Турецкие военные ликвидировали шесть курдов на севере Ирака
Световой короб на крыше автомобиля такси
Накричавшая на таксиста в Москве фитнес-тренер временно не работает
Скорая помощь
В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Госдуме хотят продлить прием предложений по поправке к Конституции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Иркутске водителя, который врезался в памятник, лишили прав
Российский художник Никас Сафронов
Никас Сафронов дал звездам совет, как подготовиться к пенсии
Молодожены
Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
НПО машиностроения заявило, что санкции США не повлияют на его работу
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
Деткое онкологическое отделение
Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
Икона Белозерские святые
"Туристические" иконы с видами храмов покажут в Музее Рублева в Москве
Урок
Учителя из отдаленных сел могут получить льготы на покупку авто
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
Лента новостейМолния