В Минздраве призвали распространить антитабачный закон на вейпы

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав не видит в антитабачном законе таких ограничений, которые не должны распространяться на электронные сигареты, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. За курение таких сигарет в запрещенных местах штраф будет составлять от 500 до 1 тысячи рублей, как и предусмотрено антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, как и при ненадлежащей торговле табачными изделиями.
16 декабря 2019, 16:03Ученые рассказали о вреде одновременного курения сигарет с вейпами
"Защита здоровья человека - вот это самое главное. Не вопросы обеспечения других режимов каких-то товаров... мы в этом плане исходим не из потребности рынка, а из потребности охраны здоровья человека. Вот сегодня мы не видим тех ограничений в антитабачном законе, действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, где проект закона обсуждался перед вторым чтением.
Салагай уточнил, что речь идет и о запрете продажи несовершеннолетним, и о курении в общественных местах, и о запрете рекламы. По его словам, число курильщиков в РФ не превышает 30%, а реклама воздействует на неопределенный круг лиц, в том числе на несовершеннолетних.
31 мая 2019, 11:00Что произойдет с организмом, если бросить курить