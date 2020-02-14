МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что правительство КНР всегда призывает китайские предприятия осуществлять внешнеэкономическое сотрудничество в соответствии с рыночными принципами и международными правилами, а также соблюдать местное законодательство (стран, где они ведут деятельность – ред.)", - заявил дипломат.
Вчера, 10:48Сказано в эфиреПолитолог о ситуации с Huawei в США: задача – "продавить" Китай США отложили до апреля введение ограничений против китайской компании Huawei. Это подготовка к следующим этапам торговой войны, считает политолог Александр Асафов. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что "США на протяжении некоторого времени по любому поводу злоупотребляли государственной властью для оказания давления на определенные китайские предприятия, не имея для этого никаких обоснований, аморально и недостойно".
"Подобная экономическая травля является откровенным отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда восхваляли, это серьезно подрывает репутацию и имидж США, и в итоге нанесет ущерб интересам американских компаний", - подчеркнул он.
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По его словам, "Китай призывает США прекратить оказывать на китайские компании необоснованное давление".
Ранее власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.
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Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Министерство торговли США в четверг отложило введение ограничений в отношении Huawei до 1 апреля 2020 года.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.