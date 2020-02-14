Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T11:35+0300
https://ria.ru/20200214/1564756231.html
МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление
https://cdn24.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:80:3054:1798_1036x0_80_0_0_cf50018dd0d26b8f59827600ed4c244a.jpg
РИА Новости

МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление

11:35 14.02.2020
2517
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить оказывать необоснованное давление на китайские предприятия, включая Huawei, заявил в пятницу во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что правительство КНР всегда призывает китайские предприятия осуществлять внешнеэкономическое сотрудничество в соответствии с рыночными принципами и международными правилами, а также соблюдать местное законодательство (стран, где они ведут деятельность – ред.)", - заявил дипломат.
Логотип компании Huawei
Вчера, 10:48Сказано в эфире
Политолог о ситуации с Huawei в США: задача – "продавить" Китай США отложили до апреля введение ограничений против китайской компании Huawei. Это подготовка к следующим этапам торговой войны, считает политолог Александр Асафов. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что "США на протяжении некоторого времени по любому поводу злоупотребляли государственной властью для оказания давления на определенные китайские предприятия, не имея для этого никаких обоснований, аморально и недостойно".
"Подобная экономическая травля является откровенным отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда восхваляли, это серьезно подрывает репутацию и имидж США, и в итоге нанесет ущерб интересам американских компаний", - подчеркнул он.
Пентагон в Вашингтоне
11 февраля, 07:37
Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами
По его словам, "Китай призывает США прекратить оказывать на китайские компании необоснованное давление".
Ранее власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
15 января, 20:37
Разногласия между США и Китаем сохранятся, заявил Пенс
Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Министерство торговли США в четверг отложило введение ограничений в отношении Huawei до 1 апреля 2020 года.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
2420011
Обсудить 0
Внесение Huawei в черный список СШАГэн ШуанМинистерство торговли СШАHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
Прибытие грузового поезда
Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
Покупатели в одном из гипермаркетов
Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Московский Кремль
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединение России и Белоруссии
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с послом Китая ситуацию с коронавирусом
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния