МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить оказывать необоснованное давление на китайские предприятия, включая Huawei, заявил в пятницу во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что правительство КНР всегда призывает китайские предприятия осуществлять внешнеэкономическое сотрудничество в соответствии с рыночными принципами и международными правилами, а также соблюдать местное законодательство (стран, где они ведут деятельность – ред.)", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что "США на протяжении некоторого времени по любому поводу злоупотребляли государственной властью для оказания давления на определенные китайские предприятия, не имея для этого никаких обоснований, аморально и недостойно".

"Подобная экономическая травля является откровенным отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда восхваляли, это серьезно подрывает репутацию и имидж США, и в итоге нанесет ущерб интересам американских компаний", - подчеркнул он.

По его словам, "Китай призывает США прекратить оказывать на китайские компании необоснованное давление".

Ранее власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Министерство торговли США в четверг отложило введение ограничений в отношении Huawei до 1 апреля 2020 года.