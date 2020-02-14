В Петербурге задержали депутата по подозрению в мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Муниципальный депутат, замдиректора центра соцобслуживания Красносельского района Петербурга задержан по подозрению в хищении более 16,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.
Ранее в СК сообщили, что подозреваемая похитила деньги, начисленные в качестве зарплаты фиктивным социальным работникам, якобы оказывавшим социальную помощь на дому. По данным следствия, были задержаны заведующая одного из отделений соцобслуживания на дому, которая принимала деньги от других заведующих отделениями, и сын заместителя директора центра, который подыскивал кандидатов для фиктивного трудоустройства.
"В настоящее время депутат одного из муниципальных округов, заместитель директора, ранее проходившая лечение, также задержана. Решается вопрос об избрании соучастникам меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.