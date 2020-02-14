В Петербурге задержали депутата по подозрению в мошенничестве

Ранее в СК сообщили, что подозреваемая похитила деньги, начисленные в качестве зарплаты фиктивным социальным работникам, якобы оказывавшим социальную помощь на дому. По данным следствия, были задержаны заведующая одного из отделений соцобслуживания на дому, которая принимала деньги от других заведующих отделениями, и сын заместителя директора центра, который подыскивал кандидатов для фиктивного трудоустройства.