Турецкие военные ликвидировали шесть курдов на севере Ирака

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкие ВВС нанесли серию авиаударов в районе Кандиль на севере Ирака по группировке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и уничтожили шесть ее членов, сообщает минобороны Турции.
"Турецкие военные обнаружили и обезвредили в результате авиаударов шесть членов РПК в районе гор Кандиль в Ираке, операция продолжается",- сообщается на сайте ведомства.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.