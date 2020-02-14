Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T11:45+0300
https://ria.ru/20200214/1564751570.html
НПО машиностроения заявило, что санкции США не повлияют на его работу
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1036x0_80_0_0_ded4ec1660c99bb88d3c0ec2f21a17fa.jpg
РИА Новости

НПО машиностроения заявило, что санкции США не повлияют на его работу

11:28 14.02.2020 (обновлено: 11:45 14.02.2020)
229
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Введенные США санкции в отношении НПО машиностроения являются уже четвертым пакетом с 2014 года, они представляют собой элемент недобросовестной конкуренции, но не повлияют на деятельность предприятия, рассказал РИА Новости пресс-секретарь-помощник генерального директора НПО машиностроения Антон Дегтярев.
"Несомненно, мы видим во введении этих санкций недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке вооружения и высоких космических технологий. Но прямых угроз для выполнения нашей корпорацией работ по всем направлениям ее деятельности они не принесли", - сказал он.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
13 февраля, 23:26
Российское посольство назвало новые санкции США "всплеском русофобии"
В санкционные списки США НПО машиностроения попадала неоднократно, пояснил Дегтярев: в 2014, 2015 и 2016 годах. "Нас не удивляет такое внимание со стороны США. Еще в конце 90-х годов прошлого века, когда на предприятие приезжал министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Перри, он признался: "Мы в США постоянно уделяли особое внимание работам конструкторского бюро В.Н. Челомея из-за его нестандартных и эффективных решений", - сказал Дегтярев.
При этом любые санкции, отметил представитель предприятия, неконструктивны и, в конечном итоге, не приносят пользы никому.
Американские флаги в Вашингтоне
13 февраля, 19:59
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
"Отмена или смягчение санкций – вопрос чисто политический, и решать его будут политики, а не мы – производители современных видов вооружения и высокотехнологичных космических систем. Мы же в своей деятельности всегда исходим из объективно существующей ситуации, поэтому по некоторым направлениям перестроили работу таким образом, чтобы свести вызванные санкциями затруднения к минимуму", - сказал он.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех российских организаций в рамках закона о нераспространении. Рестрикции коснулись "Кумертауского авиационного производственного предприятия" (Kumertau Aviation Production Enterprise), КБП имени Шипунова в Туле (Instrument Building Design Bureau), НПО машиностроения (Scientific Production Association Mashinostroyeniya).
Дмитрий Песков
10 февраля, 13:18
США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков
Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средства их доставки.
По данным СМИ, НПО машиностроения является разработчиком крылатых ракет "Циркон" и гиперзвуковых блоков "Авангард", а также российским участником совместного с Индией предприятия "БраМос" - разработчика одноименного семейства ракет. Предприятием созданы ракетные комплексы "Бастион" и "Редут".
Наталья Поклонская
30 января, 13:04
Поклонская сравнила санкции США с бесполезной книгой жалоб в магазине
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов (в девять раз выше скорости звука), дальность полета - более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий". Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск".
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Как сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
1000001
Обсудить 0
Уильям ПерриСШАНПО МашиностроенияЭкономика
Рекомендуем
Турецкие военные
Турецкие военные ликвидировали шесть курдов на севере Ирака
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
Флаг Китая
МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге задержали депутата по подозрению в мошенничестве
Российский художник Никас Сафронов
Никас Сафронов дал звездам совет, как подготовиться к пенсии
Трамвай в зимней Москве
В столичном трамвае вспороло пол, сообщили СМИ
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Россия критически относится к обвинительному механизму ОЗХО
Световой короб на крыше автомобиля такси
Накричавшая на таксиста в Москве фитнес-тренер временно не работает
Перепись населения
СМИ: Китай задерживает поставки деталей к планшетам для переписи в РФ
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Посол в Гааге рассказал о позиции России по платежам в ОЗХО
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Скорая помощь
В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома
Cтенд корпорации Тактическое ракетное вооружение на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния