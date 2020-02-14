НПО машиностроения заявило, что санкции США не повлияют на его работу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Введенные Введенные США санкции в отношении НПО машиностроения являются уже четвертым пакетом с 2014 года, они представляют собой элемент недобросовестной конкуренции, но не повлияют на деятельность предприятия, рассказал РИА Новости пресс-секретарь-помощник генерального директора НПО машиностроения Антон Дегтярев.

"Несомненно, мы видим во введении этих санкций недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке вооружения и высоких космических технологий. Но прямых угроз для выполнения нашей корпорацией работ по всем направлениям ее деятельности они не принесли", - сказал он.

В санкционные списки США НПО машиностроения попадала неоднократно, пояснил Дегтярев: в 2014, 2015 и 2016 годах. "Нас не удивляет такое внимание со стороны США. Еще в конце 90-х годов прошлого века, когда на предприятие приезжал министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Перри, он признался: "Мы в США постоянно уделяли особое внимание работам конструкторского бюро В.Н. Челомея из-за его нестандартных и эффективных решений", - сказал Дегтярев.

При этом любые санкции, отметил представитель предприятия, неконструктивны и, в конечном итоге, не приносят пользы никому.

"Отмена или смягчение санкций – вопрос чисто политический, и решать его будут политики, а не мы – производители современных видов вооружения и высокотехнологичных космических систем. Мы же в своей деятельности всегда исходим из объективно существующей ситуации, поэтому по некоторым направлениям перестроили работу таким образом, чтобы свести вызванные санкциями затруднения к минимуму", - сказал он.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех российских организаций в рамках закона о нераспространении. Рестрикции коснулись "Кумертауского авиационного производственного предприятия" (Kumertau Aviation Production Enterprise), КБП имени Шипунова в Туле (Instrument Building Design Bureau), НПО машиностроения (Scientific Production Association Mashinostroyeniya).

Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средства их доставки.

По данным СМИ, НПО машиностроения является разработчиком крылатых ракет "Циркон" и гиперзвуковых блоков "Авангард", а также российским участником совместного с Индией предприятия "БраМос" - разработчика одноименного семейства ракет. Предприятием созданы ракетные комплексы "Бастион" и "Редут".

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов (в девять раз выше скорости звука), дальность полета - более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий". Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск".