Астраханские власти проверят сообщение о невыплате пособия на первенца

Ранее в telegram-каналах появилось сообщение о том, что 28-летней Зульфие Бахмутовой в Астрахани отказали в пособии на первого ребенка из-за того, что у нее якобы уже двое детей. Однако, по данным канала, роды у девушки оба предыдущих раза были неудачные, и дети не выжили. После первых родов у женщины осталась справка, после вторых – ничего, поскольку ребенок весил меньше 500 граммов и считался выкидышем.