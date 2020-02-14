Астраханские власти проверят сообщение о невыплате пособия на первенца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство труда и социального развития Астраханской области организовало проверку информации о том, что местной жительнице отказали в выплате пособия на первого ребенка из-за якобы наличия у нее еще двух детей, которые на самом деле родились мертвыми, сообщил РИА Новости представитель министерства.
Ранее в telegram-каналах появилось сообщение о том, что 28-летней Зульфие Бахмутовой в Астрахани отказали в пособии на первого ребенка из-за того, что у нее якобы уже двое детей. Однако, по данным канала, роды у девушки оба предыдущих раза были неудачные, и дети не выжили. После первых родов у женщины осталась справка, после вторых – ничего, поскольку ребенок весил меньше 500 граммов и считался выкидышем.
"Сейчас проводится проверка о правомерности отказа в получении мер социальной поддержки в отношении данной заявительницы", - сказал представитель министерства. Он добавил, что результаты проверки должны быть известны в ближайшее время.