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2020-02-14T21:55+0300
https://ria.ru/20200214/1564748263.html
Артур Пирожков опубликовал на YouTube клип на трек "Летим со мной"
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РИА Новости

Артур Пирожков опубликовал на YouTube клип на трек "Летим со мной"

21:55 14.02.2020
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube черно-белый клип на трек "Летим со мной", в котором снялся вместе с женой Анжеликой.
Супруги целуются и обнимаются на берегу океана, гуляют под пальмами и разъезжают по курортному городу на мотоцикле.
"Новое видео помогает вам проникнуться всем сердцем и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу", — говорится в описании клипа.
Ранее Артур Пирожков представил в сети новый альбом "Все о любви", куда вошла песня "Летим со мной".

"Альбом "Все о любви" уже в сети! С Праздником! С Днем всех Влюбленных!" — написал Пирожков.

В трек-лист сборника вошло 12 композиций: "Чужая", "Кукла", "Красивая песня", "Музыки не слышно", "Люби меня", "Моя звезда", "Запутался", "Ну и что", "Понарошку", "Ты моей никогда не будешь" и "Она решила сдаться".
Песни можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.
"Отличный подарок ко Дню Влюбленных!" — прокомментировала @yuakuznetsova.
"Мы так долго ждали! Ура!" — написала @rafa.myly.
"Все песни понравились", — присоединилась к обсуждению @mullagalinak.
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