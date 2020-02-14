Артур Пирожков опубликовал на YouTube клип на трек "Летим со мной"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube черно-белый клип на трек "Летим со мной", в котором снялся вместе с женой Анжеликой.

Супруги целуются и обнимаются на берегу океана, гуляют под пальмами и разъезжают по курортному городу на мотоцикле.

"Новое видео помогает вам проникнуться всем сердцем и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу", — говорится в описании клипа.

Ранее Артур Пирожков представил в сети новый альбом "Все о любви", куда вошла песня "Летим со мной".

"Альбом "Все о любви" уже в сети! С Праздником! С Днем всех Влюбленных!" — написал Пирожков.

В трек-лист сборника вошло 12 композиций: "Чужая", "Кукла", "Красивая песня", "Музыки не слышно", "Люби меня", "Моя звезда", "Запутался", "Ну и что", "Понарошку", "Ты моей никогда не будешь" и "Она решила сдаться".

Песни можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.

"Отличный подарок ко Дню Влюбленных!" — прокомментировала @yuakuznetsova.

"Мы так долго ждали! Ура!" — написала @rafa.myly.