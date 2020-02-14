Никас Сафронов дал звездам совет, как подготовиться к пенсии

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Художник Никас Сафронов в беседе с "Teleprogramma" рассказал, что самое плохое для звезды — стать невостребованной. После этого, по мнению художника, заработки резко уменьшаются.
"Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие", — пояснил Сафронов.
Он отметил, что ему, как академику, ежемесячно дают по 45 — 50 тысяч рублей. Он также объяснил, что деньги добавляют за звания народного и заслуженного артиста.
"Со званием сегодня все-таки легче выживать. Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее", — заявил Сафронов.
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Художник также отметил, что не думает о пенсии и зарабатывает деньги.
Ранее о размерах своих пенсий рассказали телеведущие Елена Ханга и Регина Дубовицкая, певцы Юрий Лоза и Лев Лещенко, а также юморист Евгений Петросян. Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей, а Дубовицкая — 16 тысяч. По словам Лозы его пенсия составляет 12 тысяч рублей. Лещенко в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что его пенсия — 30 тысяч. Юморист Евгений Петросян ежемесячно получает "20 с лишним тысяч рублей".
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