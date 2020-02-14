"Туристические" иконы с видами храмов покажут в Музее Рублева в Москве

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Иконы святых на фоне основанных ими храмов и монастырей, многие их которых утрачены или перестроены, покажут на открывшейся в четверг выставке в столичном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщает пресс-служба музея.

"Иконы святых с видами основанных ими обителей создавались специально для паломников, на память о посещении святого места. Их начали писать еще в XVI веке, и постепенно такие образы стали очень популярны. Многие изображенные на них храмы не дошли до нас, а места, где они стояли - заброшены. Выставка дает возможность увидеть эти постройки в первозданном виде, в окружении сказочной красоты русской природы, переосмысленной иконописцами как образ рая на земле", - говорится в сообщении пресс-службы.

Посетителям покажут 70 произведений XVII-XIX веков, "дающих возможность увидеть святые места древних русских городов и земель". Среди уникальных изображений русских подвижников - образы Даниила Переславского со сценами жития конца XVII века, Тихона Калужского конца XVIII века, Сергия и Германа Валаамских начала XIX в.

"Один из главных шедевров экспозиции - икона "Собор Белозерских святых" начала XVIII столетия, "где вместе со своими монастырями изображены восемь святых Русского Севера – как знаменитых, так и малоизвестных", - уточняют организаторы.