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Религия и мировоззрение
2020-02-14T11:28+0300
https://ria.ru/20200214/1564746226.html
"Туристические" иконы с видами храмов покажут в Музее Рублева в Москве
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РИА Новости

"Туристические" иконы с видами храмов покажут в Музее Рублева в Москве

11:27 14.02.2020 (обновлено: 11:28 14.02.2020)
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© Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваИкона Белозерские святые
Икона Белозерские святые
© Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Иконы святых на фоне основанных ими храмов и монастырей, многие их которых утрачены или перестроены, покажут на открывшейся в четверг выставке в столичном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщает пресс-служба музея.
"Иконы святых с видами основанных ими обителей создавались специально для паломников, на память о посещении святого места. Их начали писать еще в XVI веке, и постепенно такие образы стали очень популярны. Многие изображенные на них храмы не дошли до нас, а места, где они стояли - заброшены. Выставка дает возможность увидеть эти постройки в первозданном виде, в окружении сказочной красоты русской природы, переосмысленной иконописцами как образ рая на земле", - говорится в сообщении пресс-службы.
Посетителям покажут 70 произведений XVII-XIX веков, "дающих возможность увидеть святые места древних русских городов и земель". Среди уникальных изображений русских подвижников - образы Даниила Переславского со сценами жития конца XVII века, Тихона Калужского конца XVIII века, Сергия и Германа Валаамских начала XIX в.
"Один из главных шедевров экспозиции - икона "Собор Белозерских святых" начала XVIII столетия, "где вместе со своими монастырями изображены восемь святых Русского Севера – как знаменитых, так и малоизвестных", - уточняют организаторы.
Выставка будет работать с 14 февраля по 17 мая 2020 года. Иконы представлены из собрания художника, участника арт-группы "Коллективные действия" Николая Паниткова.
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Религия и мировоззрениеЦентральный музей древнерусского искусства имени Андрея РублеваНовости - Религия и мировоззрениеРИА НовостиМоскварелигияИскусство
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