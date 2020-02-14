В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома

Отмечается, что в отдел полиции поступило сообщение от медработника скорой, который рассказал, что бригада приехала по вызову в дом на улице Амундсена, где в подъезде без сознания лежал неизвестный. Однако при осмотре тот ожил и стал избивать фельдшера ногами.