В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома

Отмечается, что в отдел полиции поступило сообщение от медработника скорой, который рассказал, что бригада приехала по вызову в дом на улице Амундсена, где в подъезде без сознания лежал неизвестный. Однако при осмотре тот ожил и стал избивать фельдшера ногами.
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"Прибывшие сотрудники полиции у подъезда дома задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. До приезда наряда житель дома пытался успокоить злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что против задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганствоМатериалы проверки направлены в столичный главк СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Как добавила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова, следователи устанавливают обстоятельства нападения на фельдшера скорой помощи на северо-востоке столицы. Медработнику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В рамках расследования назначена экспертиза.