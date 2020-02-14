В Норильске автобус и четыре автомобиля столкнулись на трассе

КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и четырех легковых автомобилей в Норильске, сообщили РИА Новости в краевом главке ГИБДД.
По данным ведомства, дорожная авария произошла на 17-м километре автодороги Норильск-Алыкель.
"Столкнулись рейсовый автобус и четыре легковых автомобиля. В результате к медикам с ушибами обратились пассажир автобуса и девушка из одной из машин", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время ГИБДД устанавливает причины ДТП.