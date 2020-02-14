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В Норильске автобус и четыре автомобиля столкнулись на трассе
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РИА Новости

В Норильске автобус и четыре автомобиля столкнулись на трассе

11:19 14.02.2020 (обновлено: 11:36 14.02.2020)
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© Фото : страница norilsk_112 в InstagramМесто ДТП на автодороге Норильск-Алыкель
Место ДТП на автодороге Норильск-Алыкель
© Фото : страница norilsk_112 в Instagram
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и четырех легковых автомобилей в Норильске, сообщили РИА Новости в краевом главке ГИБДД.
По данным ведомства, дорожная авария произошла на 17-м километре автодороги Норильск-Алыкель.
"Столкнулись рейсовый автобус и четыре легковых автомобиля. В результате к медикам с ушибами обратились пассажир автобуса и девушка из одной из машин", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время ГИБДД устанавливает причины ДТП.
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