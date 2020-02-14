Силовики обстреляли школу на окраине Донецка, заявили в ДНР

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

© AP Photo / Vitali Komar Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу из минометов территорию действующей школы на окраине Украинские силовики обстреляли в пятницу из минометов территорию действующей школы на окраине Донецка , пострадавших нет, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в Минугля ДНР сообщили, что в результате обстрела был поврежден вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке.

"Сегодня в 7.20 (совпадает с мск) украинские каратели из 28-й бригады... открыли прицельный огонь из минометов, БМП, СПГ, также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по жилым домам города Донецка и населенного пункта Старомихайловка (окраина Донецка - ред.)", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что из-за обстрела жители были вынуждены укрыться в убежищах. Всего повреждено шесть домов.

"На улице Чапаева, 78 зафиксирован разрыв двух мин на территории действующей школы... Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель Народной милиции ДНР.