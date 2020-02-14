Силовики обстреляли школу на окраине Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу из минометов территорию действующей школы на окраине Донецка, пострадавших нет, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в Минугля ДНР сообщили, что в результате обстрела был поврежден вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке.
"Сегодня в 7.20 (совпадает с мск) украинские каратели из 28-й бригады... открыли прицельный огонь из минометов, БМП, СПГ, также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по жилым домам города Донецка и населенного пункта Старомихайловка (окраина Донецка - ред.)", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что из-за обстрела жители были вынуждены укрыться в убежищах. Всего повреждено шесть домов.
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"На улице Чапаева, 78 зафиксирован разрыв двух мин на территории действующей школы... Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве добавили, что материалы об обстреле будут переданы представителям международных организаций, находящихся на территории ДНР, а также в Генпрокуратуру республики для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады украинских силовиков.