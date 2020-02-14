МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
"В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в кредитной организации.
Об утечке в Сбербанке сообщила накануне газета "Известия". По ее данным, на продажу в интернете выставили личные данные 20 тысяч клиентов крупнейшего российского банка. Информацию об одном клиенте можно приобрести за 35 рублей — узнать фамилию, имя и отчество, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.
В Сбербанке заявили, что проводят проверку.
В октябре банк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, затронувшей как минимум 200 клиентов. В результате расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал в теневом интернете данные о пяти тысячах пользователей карт. Как заявили в банке, значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты деньги не потеряли.
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