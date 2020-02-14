Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

"В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в кредитной организации.

В октябре банк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, затронувшей как минимум 200 клиентов. В результате расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал в теневом интернете данные о пяти тысячах пользователей карт. Как заявили в банке, значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты деньги не потеряли.