Пять детей погибли после взрыва на севере Афганистана

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пять детей погибли, трое пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, сообщает канал Пять детей погибли, трое пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, сообщает канал Tolo News со ссылкой на МВД страны.

Инцидент произошел в четверг вечером: злоумышленники разместили взрывчатку в медресе, школе при мечети. Все жертвы взрыва – ученики.

Канал не сообщает о том, кто мог стоять за осуществлением взрыва, однако добавляет, что он произошел на фоне попыток США заключить соглашение о мире с талибами.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и радикальное движение " Талибан " продвинулись в согласовании сокращения насилия в Афганистане на семь дней. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последние несколько дней США и "Талибан" достигли "довольно значительного прорыва" в переговорах, указало агентство Рейтер.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.