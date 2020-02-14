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Пять детей погибли после взрыва на севере Афганистана
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РИА Новости

Пять детей погибли после взрыва на севере Афганистана

11:13 14.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пять детей погибли, трое пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, сообщает канал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
Инцидент произошел в четверг вечером: злоумышленники разместили взрывчатку в медресе, школе при мечети. Все жертвы взрыва – ученики.
Глава Пентагона Марк Эспер
13 февраля, 18:00
США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней
Канал не сообщает о том, кто мог стоять за осуществлением взрыва, однако добавляет, что он произошел на фоне попыток США заключить соглашение о мире с талибами.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и радикальное движение "Талибан" продвинулись в согласовании сокращения насилия в Афганистане на семь дней. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последние несколько дней США и "Талибан" достигли "довольно значительного прорыва" в переговорах, указало агентство Рейтер.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Скорая помощь на месте взрыва в Кабуле
11 февраля, 07:34
У здания университета в Кабуле прогремел взрыв
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Марк ЭсперМайк ПомпеоИсламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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