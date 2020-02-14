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2020-02-14T11:13+0300
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Эксперты оценили предложенные поправки в Конституцию в сфере медицины
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РИА Новости

Эксперты оценили предложенные поправки в Конституцию в сфере медицины

11:13 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию России об оказании доступной и качественной медицинской помощи - очень важный момент, который может стать базой для конкретизации этих понятий; принципиальной является и поправка о создании условий для ведения здорового образа жизни - это залог увеличения продолжительности жизни, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В четверг президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправке в конституцию предложил внести положения о создании условий для ведения здорового образа жизни, обеспечении и оказании доступной и качественной медицинской помощи.
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"Конечно, поддерживаем (предложения – ред.). Исходим из того, что при нашей вертикализации власти, конституция - основополагающий закон, и важные принципиальные моменты, действительно, должны быть отражены в конституции, чтобы они потом служили базой для включения подробностей, какой-то конкретики в нормативные акты ниже, которые занимаются регуляторикой уже на конкретном уровне", - заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова Олег Карпов.
По его словам, очень важно зафиксировать в конституции поправки о здоровом образе жизни, так как ЗОЖ сегодня - это и российский и глобальный тренд здравоохранения.
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С ним согласен и ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, академик РАН, профессор Олег Янушевич. Он отметил, что внесение изменений в конституцию даст некую характеристику качеству и доступности медицинской помощи.
"Я считаю, что в рамках сегодняшней жизни, помимо бесплатности, очень важными критериями является доступность и качество оказываемой помощи, а также развитие условий для ведения здорового образа жизни, которые являются залогом увеличения продолжительности жизни населения. Мне кажется, это важные поправки", - пояснил Янушевич.
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В свою очередь, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что в России в настоящее время не всегда люди могут получить доступную и качественную помощь, поэтому конституционное закрепление данных понятий является крайне важным.
Он добавил, что здоровый образ жизни - это основа здоровья нации, поэтому очень важно популяризировать и всячески поддерживать его ведение и расширение среди населения страны.
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Конституция РФЛеонид РошальВладимир ПутинРоссияОбщество
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