Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек

ДТП произошло около 5.00 мск пятницы на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Сампурском районе. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись грузопассажирская "Газель" с номерами московского региона и грузовик Foton, от удара "Газель" загорелась. УМВД сообщало, что погибли водитель и четыре пассажира "Газели", а водителя грузовика доставили в больницу.