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Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
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РИА Новости

Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек

11:11 14.02.2020 (обновлено: 12:17 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
ДТП произошло около 5.00 мск пятницы на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Сампурском районе. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись грузопассажирская "Газель" с номерами московского региона и грузовик Foton, от удара "Газель" загорелась. УМВД сообщало, что погибли водитель и четыре пассажира "Газели", а водителя грузовика доставили в больницу.
"Шестой погибший появился. Все - в "Газели". "Газель" грузопассажирская, впереди  три места и сзади  четыре места. Шесть погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, личности погибших пока не установлены.
Как информирует издание LifeTambov, в "Газели" ехали из Волгограда рабочие с вахты на стройке.
По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем "Газели", который выехал на полосу встречного движения.
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Тамбовская областьВоронежТамбовПроисшествия
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