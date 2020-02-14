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В Крыму назвали обещанный Киевом "город-сад" придорожным хостелом
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РИА Новости

В Крыму назвали обещанный Киевом "город-сад" придорожным хостелом

11:10 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЗаграждение в Крыму на границе с Украиной
Заграждение в Крыму на границе с Украиной
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Заграждение в Крыму на границе с Украиной. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что анонсированное Украиной строительство "города-сада" для крымчан является очередным виртуальным проектом, который на практике максимум выльется в придорожный хостел.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
Владимир Зеленский
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"Озвученный город-сад будет похож на придорожный хостел. Думаю, максимум, на что хватит украинских властей, это нарисовать фломастерами город-сад на ватмане и положить круглую сумму в карман", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, обещание построить "город-сад" - не более чем отличная новая виртуальная идея в репертуаре юмористического шоу.
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Эйваз УмеровВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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