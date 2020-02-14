Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей

Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР. Архивное фото

Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР

По его словам, для заявлений о возможности заражения инфекцией двух третей населения планеты нет никаких оснований. Врач напомнил, что "кривая заболеваемости шла вверх, а потом стабилизировалась".

"И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель", — пояснил специалист.

Он также указал, что существует общемировая политика в отношении коронавируса — изоляция в течение 14 дней, которая помогает сдерживать заболевание.

Зуев напомнил про американские прогнозы о том, что в Китае должны были заразиться миллионы. Однако, по словам вирусолога, "они это предполагали без учета всех противоэпидемических мероприятий". Эксперт подчеркнул, что Россия хорошо защищена от распространения коронавируса.

"Наши эпидемиологические службы блестяще организуют все проверки", — подытожил он.