Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Почетный вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев в беседе с "Москва 24" рассказал, что в Китае началось снижение заболеваемости коронавирусом.
По его словам, для заявлений о возможности заражения инфекцией двух третей населения планеты нет никаких оснований. Врач напомнил, что "кривая заболеваемости шла вверх, а потом стабилизировалась".
"И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель", — пояснил специалист.
Он также указал, что существует общемировая политика в отношении коронавируса — изоляция в течение 14 дней, которая помогает сдерживать заболевание.
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Зуев напомнил про американские прогнозы о том, что в Китае должны были заразиться миллионы. Однако, по словам вирусолога, "они это предполагали без учета всех противоэпидемических мероприятий". Эксперт подчеркнул, что Россия хорошо защищена от распространения коронавируса.
"Наши эпидемиологические службы блестяще организуют все проверки", — подытожил он.
Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты. Модель эксперта основана на данных, согласно которым каждый заболевший человек заражает двух или трех. Даже если будет найден способ замедлить скорость распространения заболевания, то, как утверждает Лонджини, инфицированными рискуют оказаться около 30 процентов жителей Земли.
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