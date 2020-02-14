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В Благовещенске снизились цены на овощи после роста из-за коронавируса
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РИА Новости

В Благовещенске снизились цены на овощи после роста из-за коронавируса

11:05 14.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
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Овощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев - РИА Новости. Цены на овощи в Благовещенске, резко выросшие на фоне временного прекращения поставок из Китая из-за коронавируса, стабилизировались, дефицита нет, сообщает администрация города.
Управление по развитию потребительского рынка и услуг Благовещенска ежедневно отслеживает наличие овощей в магазинах города и цены на них.
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"На сегодняшний день ситуация с обеспеченностью и ценообразованием овощной продукции в торговых предприятиях города Благовещенска стабилизировалась. Мониторинг проводится путем сбора информации у руководителей крупных торговых сетей и оптовых предприятий торговли города. В наличии имеется полный ассортимент овощной продукции в достаточном объеме. На текущей неделе наметился значительный спад цен на огурцы и томаты. Так, в предприятиях торговых сетей розничная цена на огурцы составляет от 129 руб. и выше. Томаты предприятия розничной торговли предлагают по цене от 189 руб", - говорится в сообщении.
Также мэрия уточняет, что в ближайшее время возобновить поставку огурцов и помидоров на прилавки планирует ООО "Тепличный", это будет альтернативой овощам из КНР.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов в начале февраля сообщил, что в регионе "есть примеры" подорожания овощей на фоне закрытия границы с Китаем из-за коронавируса и попросил контролирующие и правоохранительные органы отслеживать цены. Грузовые перевозки из Китая в Приамурье были приостановлены из-за распространения в Китае коронавируса, на фоне этого возник дефицит овощей в торговых сетях. С 7 февраля грузоперевозки возобновили по временной схеме на три часа в день: российские водители доставляют овощи и фрукты из КНР на своих автомобилях.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в цениральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019 - nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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