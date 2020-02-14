В Благовещенске снизились цены на овощи после роста из-за коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев - РИА Новости. Цены на овощи в Цены на овощи в Благовещенске , резко выросшие на фоне временного прекращения поставок из Китая из-за коронавируса , стабилизировались, дефицита нет, сообщает администрация города.

Управление по развитию потребительского рынка и услуг Благовещенска ежедневно отслеживает наличие овощей в магазинах города и цены на них.

"На сегодняшний день ситуация с обеспеченностью и ценообразованием овощной продукции в торговых предприятиях города Благовещенска стабилизировалась. Мониторинг проводится путем сбора информации у руководителей крупных торговых сетей и оптовых предприятий торговли города. В наличии имеется полный ассортимент овощной продукции в достаточном объеме. На текущей неделе наметился значительный спад цен на огурцы и томаты. Так, в предприятиях торговых сетей розничная цена на огурцы составляет от 129 руб. и выше. Томаты предприятия розничной торговли предлагают по цене от 189 руб", - говорится в сообщении.

Также мэрия уточняет, что в ближайшее время возобновить поставку огурцов и помидоров на прилавки планирует ООО "Тепличный", это будет альтернативой овощам из КНР.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в начале февраля сообщил, что в регионе "есть примеры" подорожания овощей на фоне закрытия границы с Китаем из-за коронавируса и попросил контролирующие и правоохранительные органы отслеживать цены. Грузовые перевозки из Китая в Приамурье были приостановлены из-за распространения в Китае коронавируса, на фоне этого возник дефицит овощей в торговых сетях. С 7 февраля грузоперевозки возобновили по временной схеме на три часа в день: российские водители доставляют овощи и фрукты из КНР на своих автомобилях.