Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом

"В борьбе с эпидемией коронавируса Китай в основном полагается на свои собственные силы, у нас для этого есть и уверенность, и возможности. В то же время мы приветствуем и глубоко ценим искреннюю и дружескую поддержку со стороны международного сообщества, и особенно от других развивающихся стран. По состоянию на полдень 14 февраля, правительства 33 стран и 4 международные организации направили Китаю помощь в виде товаров медицинского назначения", - сообщил дипломат.