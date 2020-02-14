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Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом

11:04 14.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЖители Пекина в защитных медицинских масках
Жители Пекина в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Жители Пекина в защитных медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Более 30 стран и четыре международные организации уже направили Китаю помощь в виде необходимых стране товаров медицинского назначения, за что Пекин искренне благодарен, заявил в пятницу во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"В борьбе с эпидемией коронавируса Китай в основном полагается на свои собственные силы, у нас для этого есть и уверенность, и возможности. В то же время мы приветствуем и глубоко ценим искреннюю и дружескую поддержку со стороны международного сообщества, и особенно от других развивающихся стран. По состоянию на полдень 14 февраля, правительства 33 стран и 4 международные организации направили Китаю помощь в виде товаров медицинского назначения", - сообщил дипломат.
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Среди указанных им стран - Россия, Алжир, Беларусь, Камбоджа, Канада, США, Египет, Франция, Германия, Гана, Венгрия, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ, ЕС и другие.
Он также добавил, что еще 17 стран и одна международная организация заявили о намерениях отправить КНР соответствующую помощь.
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По его словам, очень много людей во всем мире, представляющие разные слои общества и национальности, оказали Китаю посильную помощь и поддержку различными способами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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Распространение нового коронавирусаГэн ШуанКоронавирусыВОЗМИД КНРВ мире
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