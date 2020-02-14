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https://ria.ru/20200214/1564725046.html
Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться
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РИА Новости

Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться

10:58 14.02.2020
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© Depositphotos / Ruslan GrigorievМолодожены
Молодожены
© Depositphotos / Ruslan Grigoriev
Молодожены. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россияне в 2019 году чаще регистрировали браки и реже разводились, сообщили РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.

"Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными. Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м", - говорится в сообщении.

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Новые семьи активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет. Численность россиян этой возрастной группы составляет 10,2 миллиона человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего 7,1 миллиона.
Уменьшение количества разводов объясняется двумя причинами. "В России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов. При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов", — полагает Егорова.
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Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В 2019 году в столице создано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества разводов — до 42 497. На втором месте по наибольшему количеству браков оказалась Московская область (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи в 2018 году), на третьем — Санкт-Петербург (47 тысяч по сравнению с 44 тысячами), на четвертом — Краснодарский край (39,6 тысяч против 38,7 тысячи), на пятом — Ростовская область (26 тысяч против 25 тысяч).
Количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны: в Московской области — до 32 622 случаев, Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, Карелии до 2839 случаев и в Чечне — до 1048 случаев.
Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения. "Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке", - отметили в медиаофисе.
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