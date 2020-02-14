Эвакуация россиян из Китая продолжится через один пункт пропуска

"Граждане РФ, решившие покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса, могут воспользоваться пунктом пропуска в Приморье. С 10 по 14 февраля таким образом в край въехали еще 22 человека. На предстоящей неделе работу продолжит только пункт пропуска в поселке Пограничный. Эвакуацию в нем проведут в понедельник, 17 февраля, и в четверг, 20 февраля. Время выезда остается прежним – 10.00 по китайскому времени (5.00 мск)", - говорится в сообщении.