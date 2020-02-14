Эвакуация россиян из Китая продолжится через один пункт пропуска

Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье началась 1 февраля в связи с распространением в КНР коронавируса. Также через границу вывозят граждан Китая, которые хотят вернуться на родину. Изначально людей перевозили через три пункта пропуска, потом поток желающих уехать уменьшился. На этой неделе в Приморье работал только один наземный погранпереход. Россиян вывозят по заявкам, поступающим на горячую линию правительства Приморья.
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"Граждане РФ, решившие покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса, могут воспользоваться пунктом пропуска в Приморье. С 10 по 14 февраля таким образом в край въехали еще 22 человека. На предстоящей неделе работу продолжит только пункт пропуска в поселке Пограничный. Эвакуацию в нем проведут в понедельник, 17 февраля, и в четверг, 20 февраля. Время выезда остается прежним – 10.00 по китайскому времени (5.00 мск)", - говорится в сообщении.
Россияне, которые прибудут в Суйфэньхэ раньше дня эвакуации, могут воспользоваться местными гостиницами. Для тех, кто добирается в Суйфэньхэ из центральной части Китая и делает пересадку в городе Муданьцзян, также доступны услуги гостиницы "Отель Цзи".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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