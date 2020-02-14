Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T10:55+0300
https://ria.ru/20200214/1564723802.html
Незаконных построек на берегу Байкала быть не должно, заявил Кобзев
https://cdn25.img.ria.ru/images/156235/53/1562355366_0:0:2942:1655_1036x0_80_0_0_186095b158f55206778abe7d27d1c765.jpg
РИА Новости

Незаконных построек на берегу Байкала быть не должно, заявил Кобзев

10:55 14.02.2020
3648
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев . Архивное фото
МОСКВА/ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости. Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев после задержания главы Листвянского муниципального образования выразил благодарность следователям и заявил, что никаких незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно.
В пятницу стало известно, что глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, чиновник незаконно выдал разрешение на строительство в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где в итоге была возведена трехэтажная гостиница.
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
9 июля 2019, 10:00
На Байкале предотвращено строительство еще девяти заводов

"Было много обращений по этому поводу как в мою приемную, так и во время личной встречи в поселке. Я попросил Следственный комитет изучить данный вопрос и благодарен его сотрудникам за оперативность. Говорил и еще раз повторю: никаких незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно. За этим будем строго следить!", - заявил Кобзев, слова которого приводит пресс-служба правительства Иркутской области.

В середине января Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале. Ранее сообщалось, что в Листвянке граждане Китая купили земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для своих соотечественников. Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий. Кроме этого, прокуроры проверили законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Вчера, 06:51
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
5031001
Обсудить 1
Игорь КобзевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФКитайИркутская областьИркутскОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Молодожены
Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Флаг Армении
РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
Олег Дерипаска
Дерипаска ответил на сообщения FT о причастности к отмыванию средств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о "намеках" России на присоединение Белоруссии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Планета Земля
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Автомобили полиции
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Турция усилила меры безопасности российского посольства из-за угроз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния