Незаконных построек на берегу Байкала быть не должно, заявил Кобзев

В пятницу стало известно, что глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, чиновник незаконно выдал разрешение на строительство в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где в итоге была возведена трехэтажная гостиница.

"Было много обращений по этому поводу как в мою приемную, так и во время личной встречи в поселке. Я попросил Следственный комитет изучить данный вопрос и благодарен его сотрудникам за оперативность. Говорил и еще раз повторю: никаких незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно. За этим будем строго следить!", - заявил Кобзев, слова которого приводит пресс-служба правительства Иркутской области.

В середине января Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале. Ранее сообщалось, что в Листвянке граждане Китая купили земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для своих соотечественников. Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий. Кроме этого, прокуроры проверили законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.