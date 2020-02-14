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СК рассказал подробности задержания чиновника в Иркутской области
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РИА Новости

СК рассказал подробности задержания чиновника в Иркутской области

10:46 14.02.2020 (обновлено: 10:50 14.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА/ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости. Глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов, задержанный в Иркутской области, выдал разрешение на строительство дома площадью более 1400 квадратных метров в границах экологической зоны Байкальской природной территории, где в итоге была возведена трехэтажная гостиница, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
В пятницу ведомство сообщило о задержании Шамсудинова по подозрению в превышении должностных полномочий, чиновник незаконно выдал разрешение на строительство в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории
"Установлен факт незаконной выдачи в 2017 году главой администрации Листвянского муниципального образования разрешения на строительство дома площадью более 1400 квадратных метров в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданного разрешения собственником на земельном участке возведена трехэтажная гостиница", - говорится в сообщении.
В середине января Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале. Ранее сообщалось, что в Листвянке граждане Китая купили земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для своих соотечественников. Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий. Кроме этого, прокуроры проверили законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
9 июля 2019, 10:00
На Байкале предотвращено строительство еще девяти заводов
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БайкалСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
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