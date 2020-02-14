СК рассказал подробности задержания чиновника в Иркутской области

"Установлен факт незаконной выдачи в 2017 году главой администрации Листвянского муниципального образования разрешения на строительство дома площадью более 1400 квадратных метров в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданного разрешения собственником на земельном участке возведена трехэтажная гостиница", - говорится в сообщении.

В середине января Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале. Ранее сообщалось, что в Листвянке граждане Китая купили земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для своих соотечественников. Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий. Кроме этого, прокуроры проверили законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.