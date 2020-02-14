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Российские поисковики призвали рассказывать о преступлениях нацистов
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РИА Новости

Российские поисковики призвали рассказывать о преступлениях нацистов

10:45 14.02.2020 (обновлено: 18:30 14.02.2020)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Важно не только полностью установить обстоятельства преступлений, совершенных нацистами и их пособниками, но и рассказать всему миру о том, что творили оккупанты на территории СССР, заявила РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.
Так она прокомментировала обращение СК РФ к Канаде с запросом о правовой помощи по делу об убийстве воспитанников Ейского детского дома в годы Великой Отечественной войны. Российское следствие запросило у канадских властей материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, ответственной за это преступление.
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7 октября 2019, 09:55
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
"Россия должна обратить внимание на эти вопиющие факты, на то, что войска вермахта не просто вели боевые действия, а военнослужащие лично, персонально убивали женщин и детей. В первую очередь об этом должны знать те, кто сегодня оправдывает нацистов и коллаборационистов и даже делает из бывших эсэсовцев национальных героев", – подчеркнула Цунаева.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне "Поисковое движение России" при информационной поддержке РИА Новости реализует проект "Без срока давности". Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
В рамках проекта пройдут поисковые работы в 23 регионах нашей страны, изданы 23 тома архивных документов, выставки архивных документов и материалов о военных преступлениях пройдут более чем в 70-ти субъектах РФ.
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"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
Как сообщалось, с целью исполнения карательных операций против советских граждан на территорию Краснодарского края в 1942-1943 годы была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. В результате одной из проведенных ею операций 9 и 10 октября 1942 года были убиты 214 воспитанников Ейского детского дома.
По данным из открытых источников стало известно, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады лишил гражданства Гельмута Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт службы в указанном подразделении. Оберлендер во время службы в зондеркоманде был переводчиком.
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1 декабря 2019, 01:01
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В 40-х и 60-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" в Краснодаре и Ставрополе дали признательные показания о своей карательной активности, были осуждены и понесли наказание. Однако Оберлендер канадским судом был оправдан за недостаточностью доказательств.
СК РФ, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, намерен установить все обстоятельства карательной активности Оберлендера в составе зондеркоманды. Истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности – преступления без срока давности.
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиЕлена ЦунаеваПоисковое движение РоссииВторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
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