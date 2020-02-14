Шахматный фестиваль Aeroflot Open стартует в Москве

МОСКВА, 14 фев – ПАО "Аэрофлот". Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2020", традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 18 по 28 февраля в гостинице "Космос". Одно из старейших и самых популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 18-й раз и традиционно соберет сильный состав участников.

В рамках фестиваля "Аэрофлот Опен" проходят три турнира (А, В и С), которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. В главном турнире "А" принимают участие игроки с рейтингом 2549 и выше.

В этом году стартовый список турнира "А" возглавляют экс-чемпион Европы, чемпион мира в составе сборной России Владислав Артемьев, трехкратный победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Армении Габриэль Саргиссян, двукратный чемпион Ирана, чемпион мира среди юниоров-2018 Пархам Магсудлу, действующий обладатель Кубка России Санан Сюгиров, победитель Высшей лиги чемпионата России-2018 Алексей Сарана, победитель и призер различных международных турниров Баскаран Адибан (Индия), победитель "Аэрофлот Опен 2018" Владислав Ковалев (Беларусь) и многие другие звезды шахмат. В рамках фестиваля, помимо трех опен-турниров, состоится также детский турнир имени Анатолия Карпова.

Всего в турнире "А" сыграют более 80 шахматистов из 21 страны. Игровые дни: 19-27 февраля. На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро), причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Призовой фонд составляет 120000 евро.

"Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий, в том числе выступает за популяризацию шахмат в России и мире. Фестиваль "Аэрофлот Опен" давно зарекомендовал себя в качестве весьма авторитетной площадки для развития сотрудничества в области интеллектуального спорта, образования и международного культурного обмена. Это мероприятие — еще одна возможность поддержать новое поколение шахматистов, для которых участие в турнире открывает путь в мир больших шахмат", — отметил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Организаторами соревнований совместно с Аэрофлотом являются Федерация шахмат России и Ассоциация шахматных федераций. "Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.

О компании Аэрофлот:

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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О Российской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) — общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность ФШР направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. ФШР учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления ФШР является Съезд и Наблюдательный Совет ФШР. Попечительский Совет ФШР — коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

ФШР является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира "Белая ладья" среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе ФШР реализуется программа "Шахматы в музеях", реализуемая ФШР совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

ФШР разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.