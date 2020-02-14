Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T10:41+0300
https://ria.ru/20200214/1564710349.html
Шахматный фестиваль Aeroflot Open стартует в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/94404/97/944049781_0:46:1821:1070_1036x0_80_0_0_6b4502c8a4b06cf4240a5246e41a97c9.jpg
РИА Новости

Шахматный фестиваль Aeroflot Open стартует в Москве

10:41 14.02.2020
29
© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 14 фев – ПАО "Аэрофлот". Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2020", традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 18 по 28 февраля в гостинице "Космос". Одно из старейших и самых популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 18-й раз и традиционно соберет сильный состав участников.
В рамках фестиваля "Аэрофлот Опен" проходят три турнира (А, В и С), которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. В главном турнире "А" принимают участие игроки с рейтингом 2549 и выше.
В этом году стартовый список турнира "А" возглавляют экс-чемпион Европы, чемпион мира в составе сборной России Владислав Артемьев, трехкратный победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Армении Габриэль Саргиссян, двукратный чемпион Ирана, чемпион мира среди юниоров-2018 Пархам Магсудлу, действующий обладатель Кубка России Санан Сюгиров, победитель Высшей лиги чемпионата России-2018 Алексей Сарана, победитель и призер различных международных турниров Баскаран Адибан (Индия), победитель "Аэрофлот Опен 2018" Владислав Ковалев (Беларусь) и многие другие звезды шахмат. В рамках фестиваля, помимо трех опен-турниров, состоится также детский турнир имени Анатолия Карпова.
Всего в турнире "А" сыграют более 80 шахматистов из 21 страны. Игровые дни: 19-27 февраля. На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро), причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Призовой фонд составляет 120000 евро.
"Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий, в том числе выступает за популяризацию шахмат в России и мире. Фестиваль "Аэрофлот Опен" давно зарекомендовал себя в качестве весьма авторитетной площадки для развития сотрудничества в области интеллектуального спорта, образования и международного культурного обмена. Это мероприятие — еще одна возможность поддержать новое поколение шахматистов, для которых участие в турнире открывает путь в мир больших шахмат", — отметил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
Организаторами соревнований совместно с Аэрофлотом являются Федерация шахмат России и Ассоциация шахматных федераций. "Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.
О компании Аэрофлот:
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Адрес: 119019, Москва, Арбат, д.1
тел. (495)752-90-71, (499)500-73-87
Сайт
О Российской шахматной федерации
Федерация шахмат России (ФШР) — общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность ФШР направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. ФШР учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления ФШР является Съезд и Наблюдательный Совет ФШР. Попечительский Совет ФШР — коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.
ФШР является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира "Белая ладья" среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе ФШР реализуется программа "Шахматы в музеях", реализуемая ФШР совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
ФШР разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.
Официальный сайт
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
В Технограде расскажут о методике личного планирования
В "Технограде" расскажут о методике личного планирования
Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC
Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Власти района в Югре на год освободят ветеранов от оплаты "коммуналки"
Шестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
Шестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Илюхин: Камчатка ищет пути повышения инвестпривлекательности региона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Стенд компании Huawei
Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
Герой России, разведчик Алексей Ботян
Биография Алексея Ботяна
Статуя Фемиды
Суд заочно арестовал депутата воронежской гордумы по делу о хищениях
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Франции взаимодействие в Совбезе ООН
Логотип YouTube
Видеохостинг YouTube
Сирийские военные в провинции Алеппо
Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с послом Китая ситуацию с коронавирусом
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния