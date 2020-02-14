Путин отметил вклад "Гнесинки" в развитие отечественной культуры

"Вы по праву можете гордиться легендарной плеядой талантливых композиторов, дирижёров, исполнителей, педагогов, взращённых прославленной "Гнесинкой", атмосферой духовности и созидания, царящей в её стенах. И, конечно, неоценим вклад выпускников вуза в развитие отечественной культуры", - говорится в телеграмме.