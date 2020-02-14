Путин отметил вклад "Гнесинки" в развитие отечественной культуры

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении преподавателям и студентам со 125-летием создания Российской академии музыки им. Гнесиных отметил неоценимый вклад учебного заведения в отечественную культуру, текст соответствующей телеграммы приводит пресс-служба Кремля.
Путин поздравил преподавательский состав, студентов и выпускников со 125-летием создания музыкальных учебных заведений им. Гнесиных.
"Вы по праву можете гордиться легендарной плеядой талантливых композиторов, дирижёров, исполнителей, педагогов, взращённых прославленной "Гнесинкой", атмосферой духовности и созидания, царящей в её стенах. И, конечно, неоценим вклад выпускников вуза в развитие отечественной культуры", - говорится в телеграмме.
1 ноября 2019, 03:38КультураНазначен новый ректор Академии музыки имени Гнесиных