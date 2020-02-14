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Путин отметил вклад "Гнесинки" в развитие отечественной культуры
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РИА Новости

Путин отметил вклад "Гнесинки" в развитие отечественной культуры

10:40 14.02.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановЭкзамен в государственном музыкальном училище имени Гнесиных
Экзамен в государственном музыкальном училище имени Гнесиных
© РИА Новости / Олег Иванов
Экзамен в государственном музыкальном училище имени Гнесиных. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении преподавателям и студентам со 125-летием создания Российской академии музыки им. Гнесиных отметил неоценимый вклад учебного заведения в отечественную культуру, текст соответствующей телеграммы приводит пресс-служба Кремля.
Путин поздравил преподавательский состав, студентов и выпускников со 125-летием создания музыкальных учебных заведений им. Гнесиных.

"Вы по праву можете гордиться легендарной плеядой талантливых композиторов, дирижёров, исполнителей, педагогов, взращённых прославленной "Гнесинкой", атмосферой духовности и созидания, царящей в её стенах. И, конечно, неоценим вклад выпускников вуза в развитие отечественной культуры", - говорится в телеграмме.

Российская Академия музыки имени Гнесиных
1 ноября 2019, 03:38Культура
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КультураРоссийская академия музыки имени ГнесиныхВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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