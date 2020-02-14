Сбербанк проверяет информацию об утечке данных клиентов

"Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам. Сбербанк не являлся источником утечки этих данных", - сообщили в банке.