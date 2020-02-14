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Сбербанк проверяет информацию об утечке данных клиентов
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РИА Новости

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных клиентов

10:38 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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Стенд "Сбербанка". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сбербанк проверяет информацию об утечке данных своих клиентов, в базе есть данные за 2015-2016 годы, которые уже предлагались к продаже в теневом интернете, тогда банк не являлся источником их утечки, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Газета "Известия" в четверг сообщила, что личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставили на продажу в интернете. Издание отмечает, что приобрести информацию об одном клиенте можно за 35 рублей. В частности, можно узнать полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.
"Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам. Сбербанк не являлся источником утечки этих данных", - сообщили в банке.
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